"Ещё не зализали раны после ковида": Аналитик оценил ситуацию с авиасообщением между Россией и Европой

Специалист отметил, что политическая игра вокруг ситуации с посадкой лайнера Ryanair в Минске разрешится и будет спущена на тормозах через пару месяцев, так как авиация пока чувствует себя не так хорошо, чтобы позволять затратные действия.