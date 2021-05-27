"Ещё не зализали раны после ковида": Аналитик оценил ситуацию с авиасообщением между Россией и Европой
Специалист отметил, что политическая игра вокруг ситуации с посадкой лайнера Ryanair в Минске разрешится и будет спущена на тормозах через пару месяцев, так как авиация пока чувствует себя не так хорошо, чтобы позволять затратные действия.
В ближайшее время ситуация с авиасообщением между Россией и Европой будет напряжённой в связи с санкциями в отношении Белоруссии и отказом ряда стран совершать полёты над её территорией, риторика будет жёсткой, однако это продлится недолго. Таким мнением с Лайфом поделился независимый авиационный аналитик Дмитрий Адамидов.
"Я не верю в долгосрочность этих санкций, потому что Белоруссия так находится, что её облетать для многих компаний достаточно дорого, это сожжёт объём топлива на 20–30% больше. Месяц-два будут проявлять принципиальность и топать ногами, а потом эта политическая игра разрешится или будет спущена на тормозах", — считает специалист.
Адамидов отметил, что в долгосрочном плане авиация чувствует себя пока не так хорошо, чтобы позволять затратные действия. Аналитик также уверен, что России блокаду никто не будет устраивать.
"Никто никакую блокаду нам не устроит, мы ещё не зализали раны после ковида", — сказал эксперт.
А даже если события разовьются именно таким образом, то у России есть транссибирское роялти и страна может устроить "транссибирскую блокаду, что никто не полетит". Адамидов подчеркнул, что в сложившейся ситуации все максимально друг от друга зависимы.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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