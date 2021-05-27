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Неужели опять травма: Кокорин выложил фото из больничной палаты

Нападающий пропустил часть сезона из-за повреждения, которое получил в Италии.

27 мая, 16:28

Фото Instagram / kokorin9

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин в своём инстаграме выложил фотографию из больничной палаты.

Фото Instagram / kokorin9

Фото Instagram / kokorin9

Снимок он опубликовал без каких-либо подписей о состоянии своего здоровья. При этом никаких сообщений о возможной травме футболиста не поступало.

Кокорин впервые с марта вышел на поле за "Фиорентину"

Кокорин впервые с марта вышел на поле за "Фиорентину"

Добавим, что после перехода в "Фиорентину" форвард был вынужден пропустить часть сезона в чемпионате Италии из-за травмы и последующего восстановления. Всего он принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился не только результативными действиями, но и ударами по воротам соперника.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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