Снимок он опубликовал без каких-либо подписей о состоянии своего здоровья. При этом никаких сообщений о возможной травме футболиста не поступало.

Добавим, что после перехода в "Фиорентину" форвард был вынужден пропустить часть сезона в чемпионате Италии из-за травмы и последующего восстановления. Всего он принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился не только результативными действиями, но и ударами по воротам соперника.