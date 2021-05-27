Вратарь Бобровский приедет в сборную России на ЧМ в Риге
Тренерский штаб ожидает, что он прибудет в Латвию 29 мая.
Фото © AP / TASS
Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский прибудет в расположение сборной России на ЧМ по хоккею в Риге. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным издания, в Латвию он прибудет лишь 29 мая. После этого ему нужно будет пройти карантин и на протяжении трёх дней ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Помочь команде он сможет минимум на седьмой день после приезда.
Добавим, что ранее к национальной команде присоединился ещё один игрок из НХЛ Владимир Тарасенко. Всего наша сборная провела на ЧМ четыре матча, в которых одержала три победы.
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