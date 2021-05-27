Вратарь Бобровский приедет в сборную России на ЧМ в Риге

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский прибудет в расположение сборной России на ЧМ по хоккею в Риге. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, в Латвию он прибудет лишь 29 мая. После этого ему нужно будет пройти карантин и на протяжении трёх дней ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Помочь команде он сможет минимум на седьмой день после приезда.