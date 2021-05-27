Чужие наши: кто из легионеров РПЛ поедет зажигать на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу всё ближе и ближе. Сборные одна за одной оглашают свои заявки, а футболисты отвыкают от клубов, потихоньку перемещаясь в расположение национальных команд. И на этом этапе начинаются первые радости и разочарования турнира. Ведь тем, кто весь сезон вкалывал, но оказался за бортом Евро, крайне непросто морально с этим смириться. Своё представительство есть и у нашей горячо любимой РПЛ, пусть и не самое большое, но крайне любопытное.

"Спартак" — чемпион по представителям

Если не в таблице Премьер-лиги, то хотя бы здесь красно-белые имеют самое большое — среди остальных клубов нашего чемпионата — количество своих игроков. На Евро-2020 из "Спартака" отправляются сразу три игрока. Причём в очень приличные сборные, а кто-то по итогу может и вовсе стать чемпионом Европы.

Легионеры "Спартака" на Евро-2020: Квинси Промес (Нидерланды);

Алекс Крал (Чехия);

Джордан Ларссон (Швеция).

Главная звезда — Промес. Болельщики "Спартака" его просто обожают, а за его возвращение в клуб зимой этого года готовы расцеловать руководство. Абсолютно ожидаемо он попал в состав своей национальной команды. Хотя конкурировать ему придётся с более молодыми и интересными футболистами. Тем не менее шансы зажечь у Промеса есть. Непросто будет и Джордану Ларссону — тоже внушительная конкуренция плюс не самый большой опыт игры в сборной. Однако мощная весенняя часть чемпионата России и статус одного из его лучших бомбардиров добавляют уверенности.

А вот Алекс Крал в чешской команде — игрок крайне важный. Если смотреть на его последние матчи в составе сборной, то проводил он их "от звонка до звонка". Помочь Чехии в весенних играх квалификации ЧМ помешала травма, но сейчас Крал в полном порядке. Тем более, что, по информации СМИ, он в скором времени сменит клубную прописку и отправится в Англию. Значит, пришла пора себя показывать.

По два игрока: "Локомотив" и "Краснодар"

Сразу оговоримся по "Краснодару": чисто формально от них на Евро едут также три человека. Контракт Маркуса Берга истекает 30 июня. К этому времени его сборная Швеции уже, может быть, и вовсе вылетит из турнира, однако быки со своим нападающим уже попрощались, а сам он уже мчится в родной "Гётеборг".

Легионеры "Краснодара" на Евро-2020: Маркус Берг (Швеция, уходит из клуба);

Кристоффер Олссон (Швеция);

Виктор Классон (Швеция).

Быки уже давно активно наблюдают за скандинавским рынком. Хорошего уровня игроки, которые не требуют огромных зарплат, да и стоят не очень много: чем не прекрасное место для усиления. Все южане, словно в анекдоте, играют за северную сборную Швеции, но каждому предстоит столкнуться с нелёгкой конкуренцией. Ведь вряд ли Янне Андерсон уберёт в запас игроков из Бундеслиги или Серии А для выхода футболистов из десятой команды РПЛ. Тем более после не самого впечатляющего сезона.

Легионеры "Локомотива" на Евро-2020: Мацей Рыбус (Польша);

Гжегож Крыховяк (Польша).

У железнодорожников тоже все нероссийские участники Евро — представители одной команды. Рыбус и Крыховяк уже далеко не первый год вызываются под знамёна сборной Польши, и оба — важные игроки стартового состава. Увидеть их в деле российский болельщик сможет не только в товарищеском матче против наших, но и во время чемпионата Европы, где поляков ждут матчи в Санкт-Петербурге.

Кто ещё?

Другие легионеры из РПЛ в заявках участников Евро-2020: Деян Ловрен (Хорватия);

Никола Влашич (Хорватия).

Ещё два наших футболиста отправляются в сборную Хорватии. Никола Влашич из ЦСКА будет из кожи вон лезть, но сделает всё, чтобы заставить большие клубы заплатить армейцам за него хорошие деньги и отправиться в ведущий европейский чемпионат. А вот Деяну Ловрену будет сложнее. Конкуренция в центре защиты — высочайшая, а зависеть всё будет лишь от того, как зенитовец проявит себя на сборах.