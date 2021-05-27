Сборная Швейцарии по хоккею разгромила Словакию на чемпионате мира в Риге. Команда Патрика Фишера отправила в ворота соперника восемь шайб, пропустив лишь одну.

По дублю оформили Грегори Хофманн и Ромен Лёффель, ещё по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер и Филипп Курашев. У проигравших единственная шайба на счету Михала Криштофа.