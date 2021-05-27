Турнир сенсаций: Словакия разгромно проиграла Швейцарии после победы над нашими на ЧМ по хоккею
Несмотря на это, она продолжит лидировать в группе, имея в активе девять очков после четырёх матчей.
Фото © IIHF
Сборная Швейцарии по хоккею разгромила Словакию на чемпионате мира в Риге. Команда Патрика Фишера отправила в ворота соперника восемь шайб, пропустив лишь одну.
По дублю оформили Грегори Хофманн и Ромен Лёффель, ещё по разу отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетто, Тимо Майер и Филипп Курашев. У проигравших единственная шайба на счету Михала Криштофа.
Отметим, что несколько дней назад словаки нанесли поражение нашей сборной, а Швейцария разгромно уступила Швеции со счётом 0:7. В ещё одном матче сборная США, которая начала набирать ход, обыграла Латвию со счётом 4:2.
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