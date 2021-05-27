Минпромторг не станет переносить сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции

Сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции не будут переноситься, несмотря на заявление Unilever о приостановке производства на 10 дней в связи с новыми требованиями. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Там напомнили, что подготовка к новым мерам началась два с половиной года назад и все заинтересованные компании могли принять участие в пилотном проекте и заранее озаботиться этим. Для участников рынка был сформирован обучающий центр и калькулятор технических решений. Дополнительно был предусмотрен переходный период с 20 января по 1 июня текущего года.

"Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как "Чистая линия", "Молвест", "Валио", "Карат" и другие, успели подготовиться к вводу маркировки, поскольку своевременно определились с техническими решениями по маркировке продукции и принимали участие в эксперименте", — отметили в ведомстве.

В Минпромторге предположили, что решение Unilever не отразится на потребителях. Там призвали компанию и других участников рынка ответственно отнестись к своим обязательствам и законодательству России.