Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом

Михаил Мишустин прилетел с двухдневным рабочим визитом в Минск. Видео © Телеграм-канал "Карточный домик: Россия"

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел с двухдневным рабочим визитом в Минск. Отмечается, что глава кабмина проведёт встречу с белорусским коллегой Романом Головченко, а также примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.



Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвёртая — за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был там чуть больше месяца назад — в середине апреля.

На днях Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры. В ходе беседы Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с экстренным приземлением в Минске самолёта компании Ryanair, которое вызвало скандал на Западе.