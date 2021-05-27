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Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом

Это уже вторая поездка премьер-министра в Белоруссию в этом году, четвёртая — за время его работы во главе кабмина.

27 мая, 16:16

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Михаил Мишустин прилетел с двухдневным рабочим визитом в Минск. Видео © Телеграм-канал "Карточный домик: Россия"

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел с двухдневным рабочим визитом в Минск. Отмечается, что глава кабмина проведёт встречу с белорусским коллегой Романом Головченко, а также примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвёртая — за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был там чуть больше месяца назад — в середине апреля.

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На днях Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры. В ходе беседы Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с экстренным приземлением в Минске самолёта компании Ryanair, которое вызвало скандал на Западе.

Добавим, что в этот раз поездка Мишустина в Белоруссию пройдёт параллельно с другим высоким визитом. Так, на пятницу, 28 мая, намечены переговоры президентов России и Белоруссии, встреча состоится в Сочи. Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Также не исключено, что президенты затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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