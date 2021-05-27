В ФСБ рассказали о строительстве Киевом "стены" на границе с Россией

Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов в беседе с РИА "Новости".

"В прошлом году украинская сторона активных строительных работ не проводила, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", — отметил Кулишов.

По его словам, российские пограничники наблюдали за реализацией проекта "Европейский вал" с 2014 года. Украина планировала установить сигнализацию и инженерные заграждения, возвести опорные пункты и огневые позиции, в том числе для боевой техники.

Отмечается, что в мае текущего года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что на работы по строительству потратили уже два миллиарда гривен (около 5,3 миллиарда рублей). За всё время, по его словам, было обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2014 года Украина решила усилить границу с РФ и сделать там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. На реализацию проекта "Стена", или "Европейский вал", планировали выделить 4,1 миллиарда гривен (около $ 150 миллионов). До 2016 года было выполнено всего 14% работ, а с марта 2016-го Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту растраты выделенных на "стену" бюджетных средств.