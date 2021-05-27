РФПИ и ЮНИСЕФ заключили соглашение о поставках 220 миллионов доз "Спутника V"
Необходима регистрация вакцины ВОЗ, чтобы организация рекомендовала её для закупки в условиях чрезвычайных ситуаций.
Фото © ТАСС / Saman Abesiriwardana / Pacific Press via ZUMA Wire
Соглашение о поставках 220 миллионов доз вакцины "Спутник V" заключили Российский фонд прямых инвестиций и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Таким образом, можно будет вакцинировать 110 миллионов человек. Об этом сообщили в РФПИ.
"Соглашение с UNICEF по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации", — отметили в фонде.
В РФПИ заявили, что ожидают решения ВОЗ. Фонд ранее подал заявку на регистрацию и преквалификацию вакцины отечественного производства.
Ранее в РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах о поставке вакцины "Спутник V" в Германию. Первые партии отечественного препарата могут быть доставлены в ФРГ уже в июне этого года, уточнили в фонде.
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