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РФПИ и ЮНИСЕФ заключили соглашение о поставках 220 миллионов доз "Спутника V"

Необходима регистрация вакцины ВОЗ, чтобы организация рекомендовала её для закупки в условиях чрезвычайных ситуаций.

27 мая, 15:53
<p>Фото © ТАСС / Saman Abesiriwardana / Pacific Press via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Saman Abesiriwardana / Pacific Press via ZUMA Wire

Соглашение о поставках 220 миллионов доз вакцины "Спутник V" заключили Российский фонд прямых инвестиций и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Таким образом, можно будет вакцинировать 110 миллионов человек. Об этом сообщили в РФПИ.

"Соглашение с UNICEF по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации", — отметили в фонде.

В РФПИ заявили, что ожидают решения ВОЗ. Фонд ранее подал заявку на регистрацию и преквалификацию вакцины отечественного производства.

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Ранее в РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах о поставке вакцины "Спутник V" в Германию. Первые партии отечественного препарата могут быть доставлены в ФРГ уже в июне этого года, уточнили в фонде.

В РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

В РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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