Мосгорсуд одобрил выдачу Белоруссии подозреваемого в участии в массовых беспорядках
У молодого человека есть право обжаловать вынесенный вердикт в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
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Экстрадиция в Белоруссию Андрея Казимирова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках, признана законной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
"В Московском городском суде рассмотрены жалобы Казимирова А.С. и его адвокатов на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова Андрея Сергеевича компетентным органам Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. Суд постановил признать решение заместителя генерального прокурора РФ законным и обоснованным", — заявили в Мосгорсуде.
Отмечается, что решение может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. В отношении Казимирова на территории Белоруссии действует подписка о невыезде после допроса в августе 2020 года. Молодой человек был задержан в Москве в начале 2021 года.
Напомним, что после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. На территории Белоруссии ему вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. С ним была задержана россиянка Софья Сапега. Лайф сообщал, что ей грозит дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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