Мосгорсуд одобрил выдачу Белоруссии подозреваемого в участии в массовых беспорядках

Экстрадиция в Белоруссию Андрея Казимирова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках, признана законной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

"В Московском городском суде рассмотрены жалобы Казимирова А.С. и его адвокатов на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова Андрея Сергеевича компетентным органам Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. Суд постановил признать решение заместителя генерального прокурора РФ законным и обоснованным", — заявили в Мосгорсуде.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. В отношении Казимирова на территории Белоруссии действует подписка о невыезде после допроса в августе 2020 года. Молодой человек был задержан в Москве в начале 2021 года.