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Мосгорсуд одобрил выдачу Белоруссии подозреваемого в участии в массовых беспорядках

У молодого человека есть право обжаловать вынесенный вердикт в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

27 мая, 15:49
<p>Фото © <a href="https://abc-belarus.org/?p=13778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abc-belarus.org</a></p>

Фото © abc-belarus.org

Экстрадиция в Белоруссию Андрея Казимирова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках, признана законной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

"В Московском городском суде рассмотрены жалобы Казимирова А.С. и его адвокатов на решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Казимирова Андрея Сергеевича компетентным органам Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. Суд постановил признать решение заместителя генерального прокурора РФ законным и обоснованным", — заявили в Мосгорсуде.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. В отношении Казимирова на территории Белоруссии действует подписка о невыезде после допроса в августе 2020 года. Молодой человек был задержан в Москве в начале 2021 года.

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Напомним, что после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. На территории Белоруссии ему вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. С ним была задержана россиянка Софья Сапега. Лайф сообщал, что ей грозит дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд по жалобе на задержание россиянки Сапеги в Минске назначен на пятницу

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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