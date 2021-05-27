Шойгу в свою очередь рассказал президенту, что музей будет построен в форме наложенных друг на друга звёзд. По словам министра, уникальность сооружения в том, что в каждом из крыльев будет исторический театр, где часть экспозиции будет меняться в зависимости от сезона. Планируется, что на 150 тысячах квадратных метров будет размещено около 740 тысяч экспонатов.