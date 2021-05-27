"Какой красивый!": Путин оценил макет музея Вооружённых сил РФ, представленный Шойгу
Глава Минобороны рассказал президенту, что экспозицию составит около 740 тысяч экспонатов, в том числе времён Великой Отечественной войны.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин одобрил проект музейного комплекса Вооружённых сил РФ в парке "Патриот", который представил сегодня на встрече в Сочи министр обороны Сергей Шойгу.
"Какой макет красивый!" — сказал глава государства.
Шойгу в свою очередь рассказал президенту, что музей будет построен в форме наложенных друг на друга звёзд. По словам министра, уникальность сооружения в том, что в каждом из крыльев будет исторический театр, где часть экспозиции будет меняться в зависимости от сезона. Планируется, что на 150 тысячах квадратных метров будет размещено около 740 тысяч экспонатов.
Напомним, сегодня Владимир Путин находится в Сочи, где провёл серию совещаний по оборонной тематике. Так, ранее глава государства рассказал, какой должна быть современная Российская армия. Также президент отметил, что вооружённые силы должны быть оснащены высокоточным оружием большой дальности, в частности крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами.
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