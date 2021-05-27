Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия — За правду"

В субботу, 29 мая, голливудский актёр Стивен Сигал, являющийся спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, официально вступит в партию "Справедливая Россия — За правду". Он займётся вопросами экологии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединённой партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", а теперь вместе с командой сопредседателя Захара Прилепина присоединился к СРЗП", — заявил собеседник агентства.

Согласно информации СРЗП, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, в частности "борьбой против загрязнения природы". "Планы по работе в этом направлении будут представлены на заседании палаты депутатов партии 29 мая", уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается, что американский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия гражданств США и Сербии. Российское же гражданство Сигал получил в ноябре 2016 года.

Как известно, членами политической партии могут стать граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Не имеют права сделать это иностранные граждане, лица без гражданства, а также граждане России, признанные судом недееспособными.

Ранее сообщалось, что экс-телеведущий НТВ Глеб Пьяных решил баллотироваться в Госдуму. В четверг, 13 мая, журналист вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".