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Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия — За правду"

При этом голливудский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него других гражданств, помимо российского.

27 мая, 15:33
<p>Стивен Сигал. Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Стивен Сигал. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

В субботу, 29 мая, голливудский актёр Стивен Сигал, являющийся спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, официально вступит в партию "Справедливая Россия — За правду". Он займётся вопросами экологии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединённой партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", а теперь вместе с командой сопредседателя Захара Прилепина присоединился к СРЗП", — заявил собеседник агентства.

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Согласно информации СРЗП, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, в частности "борьбой против загрязнения природы". "Планы по работе в этом направлении будут представлены на заседании палаты депутатов партии 29 мая", уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается, что американский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия гражданств США и Сербии. Российское же гражданство Сигал получил в ноябре 2016 года.

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Как известно, членами политической партии могут стать граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Не имеют права сделать это иностранные граждане, лица без гражданства, а также граждане России, признанные судом недееспособными.

Ранее сообщалось, что экс-телеведущий НТВ Глеб Пьяных решил баллотироваться в Госдуму. В четверг, 13 мая, журналист вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".

Киноактёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал родился в американском штате Мичиган в 1952 году. Известен широкому зрителю благодаря фильмам "Над законом" ("Нико"), "Смерти вопреки", "Помеченный смертью", "В осаде" и "В осаде – 2. Территория тьмы", "В смертельной зоне", "Огонь из преисподней". Подробнее о биографии звезды Голливуда читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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