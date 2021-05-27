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Вероятный ущерб от таяния мерзлоты в Арктике оценили в пять триллионов рублей

Деградация вечной мерзлоты негативно влияет на добычу нефти и газа, а также вызывает проблемы при строительстве дорог.

27 мая, 15:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Ущерб от деградации вечной мерзлоты в Арктике к 2050 году может составить не менее пяти триллионов рублей. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов на IX Невском международном экологическом конгрессе, трансляция которого доступна на YouTube-канале Совета Федерации.

"Учёные из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии посчитали и спрогнозировали вероятный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году — не менее пяти триллионов рублей", — сообщил министр.

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Он отметил, что, по некоторым подсчётам, деградация мерзлоты становится причиной 23% "отказов технических систем" и 29% потерь добычи углеводородов, а также ведёт к появлению проблем при строительстве железных и автомобильных дорог. Кроме того, более 40% объектов инфраструктуры в зоне многолетней мерзлоты в Арктике деформировано, добавил глава Минприроды.

Для решения этой проблемы министерство предложит законопроект о создании системы мониторинга мерзлоты. Его планируется внести в правительство до 30 июля. Система мониторинга будет создана на базе Росгидромета в два этапа: с 2022 по 2024 год будут разработаны методы и технологии мониторинга, а после 2024 года начнётся её создание. Как пояснил Козлов, стратегическая задача — следить за состоянием многолетней мерзлоты.

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Ранее Лайф рассказывал, что в США и Дании обеспокоены "военной активностью" России в Арктике. Вашингтон приветствовал недавнюю инициативу Копенгагена инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Североатлантического региона.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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