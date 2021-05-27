Центр им. Гамалеи: Мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан
А существенное снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей от коронавируса наблюдается только в тех странах, где доля привившихся уже превышает 50%.
Фото © Агентство "Москва"
В центре имени Гамалеи оценили долю привившегося от коронавируса населения России в 10%. Такую цифру озвучил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин на международном отраслевом конгрессе в Москве.
"На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", — проинформировал он, добавив, что в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей.
Напомним, что в России уже началась вакцинация домашних питомцев антикоронавирусной вакциной "Карнивак-ков".
Ранее широкий резонанс получило решение властей Якутии штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников. Вирусологи этот шаг поддержали, власти ХМАО тоже задумались о реализации этой меры в своём регионе. Однако позже из пресс-релиза Правительства Якутии об обязательной вакцинации населения от коронавируса в нескольких местах пропало слово "обязательная". А президент Владимир Путин на днях заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Люди сами должны осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, считает глава государства.
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