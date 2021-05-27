Центр им. Гамалеи: Мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан

В центре имени Гамалеи оценили долю привившегося от коронавируса населения России в 10%. Такую цифру озвучил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин на международном отраслевом конгрессе в Москве.

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

"На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", — проинформировал он, добавив, что в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей.