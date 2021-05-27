Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Forbes внёс в список богатейших наследников в России "тайных" детей Павла Дурова

Как оказалось, у него их двое — дочь и сын. По некоторым данным, сейчас они живут с бывшей женой миллиардера в Барселоне.

27 мая, 15:12

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших наследников российских бизнесменов и поместил на шестую строчку детей Павла Дурова. По данным издания, на дочку и сына бизнесмена приходится по 8,6 миллиарда долларов потенциального наследства.

Павел Дуров скрывает своих маленьких детей

Павел Дуров скрывает своих маленьких детей

Слухи о том, что у создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" есть наследники, ходили ещё в 2010 году. Тогда мальчика Михаила и девочку, имя которой до сих пор не удалось рассекретить журналистам, видели с бывшей женой бизнесмена Дарьей Бондаренко. Всю информацию о детях экс-супруги тщательно скрывают, однако известно, что дочка и сын миллиардера после развода родителей проживают с матерью в Барселоне.

Павел Дуров познакомился со своей бывшей супругой ещё в университете. Фото © Соцсети

Павел Дуров познакомился со своей бывшей супругой ещё в университете. Фото © Соцсети

Что касается самого богатого наследника, то им остаётся Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера "ЛУКойла" Вагита Алекперова. Следом за ним идут дочка совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и её сводный брат. На третьем месте — Джахангир Махмудов, наследник основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

Павел Дуров признан самым богатым миллиардером Дубая по версии Forbes

Ранее стало известно, что Дуров удалился из Facebook. В прошлом году бизнесмен обвинил соцсеть в продвижении рекламы мошеннических схем, которые запускаются от его имени. Что именно стало причиной удаления профиля, неизвестно.

Павел Дуров родился в октябре 1984 года в Ленинграде. Известный программист, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм". В 2007 году стал победителем конкурса лучших молодых предпринимателей года газеты "Деловой Петербург". Подробнее о биографии миллиардера читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1