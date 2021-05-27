Forbes внёс в список богатейших наследников в России "тайных" детей Павла Дурова

Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших наследников российских бизнесменов и поместил на шестую строчку детей Павла Дурова. По данным издания, на дочку и сына бизнесмена приходится по 8,6 миллиарда долларов потенциального наследства.

Слухи о том, что у создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" есть наследники, ходили ещё в 2010 году. Тогда мальчика Михаила и девочку, имя которой до сих пор не удалось рассекретить журналистам, видели с бывшей женой бизнесмена Дарьей Бондаренко. Всю информацию о детях экс-супруги тщательно скрывают, однако известно, что дочка и сын миллиардера после развода родителей проживают с матерью в Барселоне.

Павел Дуров познакомился со своей бывшей супругой ещё в университете. Фото © Соцсети

Что касается самого богатого наследника, то им остаётся Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера "ЛУКойла" Вагита Алекперова. Следом за ним идут дочка совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и её сводный брат. На третьем месте — Джахангир Махмудов, наследник основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

Ранее стало известно, что Дуров удалился из Facebook. В прошлом году бизнесмен обвинил соцсеть в продвижении рекламы мошеннических схем, которые запускаются от его имени. Что именно стало причиной удаления профиля, неизвестно.