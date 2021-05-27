В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича за участие в войне в Донбассе

Генпрокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе против сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Минске после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair.

По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды украинского неонацистского полка "Азов" и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

"Применяя тяжёлое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, миномёты, зенитные установки), Протасевич Р.Д. совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населённых пунктов ДНР, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", — указано на сайте Прокуратуры ЛНР.

Ранее КГБ Белоруссии подтвердил участие Романа Протасевича в боях украинского полка "Азов". Там отметили, что молодой человек "активно применял полученный опыт" для координации массовых беспорядков в республике, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье как простых граждан, так и правоохранителей.