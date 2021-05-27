В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича за участие в войне в Донбассе
В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений, которые повлекли гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.
Роман Протасевич. Фото © Генеральная прокуратура ЛНР
Генпрокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе против сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Минске после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair.
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По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды украинского неонацистского полка "Азов" и до зимы 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.
"Применяя тяжёлое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, миномёты, зенитные установки), Протасевич Р.Д. совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населённых пунктов ДНР, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры", — указано на сайте Прокуратуры ЛНР.
Ранее КГБ Белоруссии подтвердил участие Романа Протасевича в боях украинского полка "Азов". Там отметили, что молодой человек "активно применял полученный опыт" для координации массовых беспорядков в республике, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье как простых граждан, так и правоохранителей.
Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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