В центре Гамалеи оценили возможность отказа от масок после вакцинации "Спутником V"

Вопрос отмены ношения масок для вакцинированных от ковида препаратом "Спутник V" необходимо внимательно изучить. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования", — сказал специалист в интервью РИА "Новости".

Гущин отметил, что сейчас никакой речи об отмене масок для привитых "Спутником V" не идёт. По словам вирусолога, этот вопрос только предстоит внимательно изучить специалистам.