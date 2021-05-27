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Бывшего подчинённого генерала СК Музраева арестовали по делу о взяточничестве

Обвиняемого задержали в Волгограде и этапировали для проведения следственных действий в Москву.

27 мая, 16:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обвиняемого в получении двух взяток экс-следователя Дмитрия Николаева, который является бывшим подчинённым экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, отправили в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Николаеву избрали стражу до 17 июля", — сообщила собеседница агентства.

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Как сообщалось ранее, Николаева задержали в Волгограде, а после этапировали в Москву для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере. Официальных комментариев органов следствия пока нет.

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Напомним, что в июне 2019 года экс-главу регионального СУ СКР Музраева и местного предпринимателя задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области. Спустя несколько дней Лефортовский суд Москвы арестовал Музраева. Его заподозрили в участии в организации покушения на губернатора региона, которое было совершено ещё в 2016 году. Тогда несколько человек закидали дом главы региона Андрея Бочарова коктейлями Молотова.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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