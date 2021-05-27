Бывшего подчинённого генерала СК Музраева арестовали по делу о взяточничестве

Обвиняемого в получении двух взяток экс-следователя Дмитрия Николаева, который является бывшим подчинённым экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, отправили в СИЗО по решению Басманного суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Николаеву избрали стражу до 17 июля", — сообщила собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, Николаева задержали в Волгограде, а после этапировали в Москву для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере. Официальных комментариев органов следствия пока нет.