Главы МИД стран ЕС пригласят Тихановскую на заседание Совета 21 июня

Главы МИД стран Евросоюза решили пригласить экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое пройдёт 21 июня. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы пригласим госпожу Тихановскую на следующее заседание Совета ЕС в июне", — проанонсировал он.

Боррель добавил, что сегодня в Брюсселе министры иностранных дел обсудили инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске и сочли его неприемлемым.

"Заключения лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки", — резюмировал дипломат.

Напомним, что Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. Изначально избираться хотел её муж, но оказался в тюрьме, после чего супруга заменила его в предвыборной гонке, чтобы составить оппозицию действующему президенту Александру Лукашенко. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Но, по мнению её сторонников и ряда аналитиков, результаты голосования были фальсифицированы. 11 августа 2020 года Тихановская была вынуждена покинуть Белоруссию и обосноваться в Литве, объявив себя национальным лидером Белоруссии, после чего она совершила несколько поездок по странам Европы. В Польше и Германии её принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государства.