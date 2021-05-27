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Всё дело в премиях: В "Роскосмосе" объяснили рост доходов Рогозина почти в два раза

Скачок произошёл из-за того, что глава госкорпорации получил премиальные выплаты за 2019 и 2020 годы в прошлом году.

27 мая, 16:47
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / EPA</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / EPA

Доход генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вырос с 44,13 миллиона рублей в 2019 году до 83,11 миллиона в 2020 году из-за премий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утверждённая решением наблюдательного совета "Роскосмоса", но получил он её в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году. Таким образом, за один год он получил две премии — за 2019 и 2020 годы. Этим и объясняется рост общего годового дохода", — отметили в пресс-службе.

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Ранее "Роскосмос" опубликовал декларацию, согласно которой помимо дохода в размере 83,11 миллиона рублей за 2020 год Рогозину принадлежит земельный участок площадью 2545 квадратных метров, жилой дом площадью 782,7 кв. м и квартира площадью 346 квадратных метров. Глава госкорпорации также является обладателем автомобиля ГАЗ-21Р и мотоцикла BMW R1200GS Adventure. Супруга Рогозина Татьяна за прошлый год заработала около 2,8 миллиона рублей.

Ранее Рогозин рассказал о трансформации центра "Прогресс" по примеру компании SpaceX. Компания производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", а также выполняет контракты по производству ракет для европейской компании Arianespace.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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