Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Белорусский премьер призвал РФ восстановить полноценное авиасообщение

Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиленного давления на республику со стороны Запада, отметил Роман Головченко.

27 мая, 17:01

Фото © Pixabay

Минск призывает Москву восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика Belavia новые направления в РФ. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Также Головченко указал, что в связи с обострившейся обстановкой на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта Ryanair Белоруссия рассчитывает на помощь и поддержку России.

"Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника", — сказал Головченко, обращаясь к российскому коллеге.

Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом

Мишустин прилетел в Минск с двухдневным рабочим визитом

Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.

Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Боррель: Новый чёрный список ЕС по Белоруссии почти готов

сегодня в 17:28

В Чехии вспомнили о русском великодушии и выразили надежду на улучшение отношений с Москвой

сегодня в 16:11

И.о. главы МИД Армении Айвазян подал в отставку

сегодня в 17:23
Life

"Бодрый и позитивный": Адвокат Протасевича смогла встретиться с ним на пятый день после задержания в Минске

сегодня в 17:34

Москвичку, сбросившую с моста четырёхлетних дочек, отправили на принудительное лечение

сегодня в 17:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1