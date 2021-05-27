Белорусский премьер призвал РФ восстановить полноценное авиасообщение
Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиленного давления на республику со стороны Запада, отметил Роман Головченко.
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Минск призывает Москву восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика Belavia новые направления в РФ. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Также Головченко указал, что в связи с обострившейся обстановкой на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта Ryanair Белоруссия рассчитывает на помощь и поддержку России.
"Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника", — сказал Головченко, обращаясь к российскому коллеге.
Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания Austrian Airlines отменила рейсы в Москву из-за того, что российская сторона не согласовала изменение маршрута полётов в обход Белоруссии. Подобный инцидент произошёл также с рейсом из Парижа в Москву, из-за чего его отменили. Пассажирам предложили либо перенести полёт на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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