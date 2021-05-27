Белорусский премьер призвал РФ восстановить полноценное авиасообщение

Минск призывает Москву восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика Belavia новые направления в РФ. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Также Головченко указал, что в связи с обострившейся обстановкой на фоне инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта Ryanair Белоруссия рассчитывает на помощь и поддержку России.