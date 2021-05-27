"Чтобы эти "недолюди" были на особом карандаше у закона": Юрист призвал создать реестр блогеров-нарушителей после задержания Элджея с полицейской погоней
Виталий Бородин заявил, что необходимо предвзято относиться к тем, кто пытается хайпить, угрожая безопасности людей и выслуживаясь друг перед другом.
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Необходимо создать единый реестр блогеров, нарушающих правила дорожного движения, и приравнять их к коррупционерам. Таким мнением с Лайфом поделился юрист, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
"Надо ввести уже какой-то единый реестр этих блогеров-недоблогеров — "публичных людей", которые систематически нарушают правила, — и вносить их туда как коррупционеров. Нужно сделать поправки в федеральном законе, ставить вопрос на законодательном уровне. Чтобы этих недобросовестных водителей вносить в эту базу, чтобы они никогда больше не получали права", — объяснил Бородин.
Он отметил, что блогеры стараются хайпить, чтобы "выслужиться друг перед другом" и постоянно генерировать медийную известность, оставаясь на слуху. При этом они "чувствуют себя безнаказанно". Бородин призвал сотрудников ГИБДД "повнимательнее относиться к таким персонажам".
"Необходимо, чтобы эти "недолюди" были на особом карандаше у закона, потому что от их действий и поступков страдают обыкновенные граждане. К ним нужно относиться, не побоюсь этого слова, предвзято! Они социально опасны для людей! Постоянно нарушают закон и транслируют через социальные сети, что это всё нормально", — подчеркнул Бородин.
Отдельно наш собеседник отчитал рэпера Элджея, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования после полицейской погони в Москве. Бородин выразил надежду на справедливый суд и привлечение блогера, который, вероятно, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, к ответственности.
"Элджей — это паразит на дороге, от которого нужно избавиться! Я думаю, что суд примет правильное решение, лишит его прав и от ответственности тот никуда не уйдёт. Вот в Европе законы работают для людей. Хотелось бы, чтобы и у нас эти законы работали не для избранных, а для всех", — подытожил юрист.
Напомним, что автомобиль BMW i8, принадлежащий Элджею, правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого Элджей якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера Владислав опроверг Лайфу этот факт. Также он отметил, что артист не предлагал взятку правоохранителям.
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