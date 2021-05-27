"Чтобы эти "недолюди" были на особом карандаше у закона": Юрист призвал создать реестр блогеров-нарушителей после задержания Элджея с полицейской погоней

Виталий Бородин заявил, что необходимо предвзято относиться к тем, кто пытается хайпить, угрожая безопасности людей и выслуживаясь друг перед другом.