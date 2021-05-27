Семья вне закона: как Элджей и Ивлеева лихачат на дорогах и почему им всё сходит с рук

"Визуально был пьян и предлагал взятку в 700 рублей", — эти слова полицейские сказали после задержания Элджея. Его летящий яркий спорткар BMW i8 заметили на Маршала Жукова неподалёку от МКАД. Догнали его уже в Подмосковье. При допросе водитель начал перепалку и, по словам очевидцев, матерился в адрес полицейских. Заметив возможно нетрезвое состояние одиозного рэпера, его повезли на экспертизу. Там, по сведениям источников Лайфа, он предложил за "решение вопроса" полицейским сначала 300 000 рублей, потом ещё 200 000, а потом ещё плюс 200 000. От взятки гаишники отказались и составили протокол за отказ от медосвидетельствования. Теперь рэперу грозят штраф и лишение прав.

Долги и штрафы

Сейчас Элджей владеет студией звукозаписи "Сайонара бойс", которая в 2020 году принесла ему всего чуть более полумиллиона рублей. А в конце марта он открыл фирму по производству продуктов питания "Итэн дрим". Конечно, основной доход Алексею приносит концертная деятельность. Благодаря фанатам, регулярно покупающим билеты на выступления своего кумира, его счёт пополняется деньгами, а автопарк — новыми машинами. Если ранее у Элджея были скромное купе Audi TT и внедорожник Hummer H2, то недавно он купил электрический спорткар BMW i8 стоимостью 10 млн рублей.

На BMW он сумел набрать 218 штрафов на сумму 280 тыс. рублей. Большинство из них — за превышение скорости. Вообще, рэпер часто попадает под камеры на Ленинградском проспекте, по которому гонит со скоростью почти 120 км/ч, на улице Крылатской (103 км/ч), улице Маршала Жукова, на Аминьевском шоссе, Мичуринском проспекте и на трассе М9 "Балтия".

У рэпера есть долги по транспортному налогу. Например, ФНС Новосибирска ждёт от него почти 100 тыс. рублей за 2020 год. Это родной город Элджея, и, судя по всему, у него была здесь зарегистрирована машина.

Лобзик для ФСБ

Кстати, отец Элджея — новосибирский бизнесмен, владелец металлоторговой компании. До своего звёздного часа в 2017 году Узенюк-младший имел все шансы пойти по его стопам. Согласно данным сайта госзакупок, в 2015–2018 годах ИП "Узенюк Алексей Константинович" активно участвовал в тендерах.

Одним из заказчиков будущей звезды стало Управление ФСБ России по Новосибирской области. Местные чекисты купили у него электролобзик, оружейный шкаф, приборы учёта воды и канцелярские принадлежности: бумагу для плоттера, фотобумагу и плёнку для ламинирования.

Ещё один контракт он подписал с Новосибирской областной клинической больницей. Медучреждению он продал семь процедурных кушеток на сумму 46 тысяч рублей.

За три года Узенюк-младший заключил 11 контрактов и заработал чуть больше 400 тыс. рублей. Следует отметить, что тем же организациям сбывал продукцию и его отец — Константин. Иногда они даже конкурировали на тендерах, хотя отец был намного удачливей в продажах.

Муж и жена — одна сатана

Ничем не отличается в плане вождения и любви к дорогим тачкам его жена — Анастасия Ивлеева, или (по паспорту после женитьбы) Узенюк.

30-летняя Настя Ивлеева родилась в деревне Разметелево Ленинградской области и прошла путь настоящей Золушки: в молодости подрабатывала маникюром, трудилась хостес в развлекательных заведениях и планировала стать массажисткой. В 2015 году она отправилась покорять Москву, где посещала курсы телеведущих в школе "Останкино" и на пару с подругой снимала квартиру на городской окраине. Популярность к ней пришла в 2016 году после поста в "Инстаграме", где Анастасия сыграла девушку, безуспешно ожидающую своего молодого человека в кафе. Видео завирусилось, и к ней пошли подписчики. За аудиторией к Ивлеевой потянулись и рекламодатели. Затем она получила предложение стать ведущей одной из развлекательных телепередач о путешествиях.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за популярного рэпера Элджея и взяла его фамилию. В базах ЕГРЮЛ она везде значится как Анастасия Вячеславовна Узенюк. Свадьба прошла в будничной атмосфере: пара просто расписалась в одном из загсов Москвы. Гостей не звали, на церемонии присутствовали только родители брачующихся.

"Инстаграм" в помощь

Сейчас в её инстаграме почти 19 миллионов подписчиков, стоимость рекламного поста, как сама она заявляет, заказчику обходится в один миллион рублей, а небольшое упоминание — в 500 тысяч. С недавних пор Настя официально занялась бизнесом и сейчас владеет двумя фирмами: производителем продуктов питания "Коленки пчелы", зарегистрированным в феврале этого года, и компанией "Ивлеева продакшен", которая специализируется на видеоконтенте. Она была открыта в феврале прошлого года. Последняя уже отчиталась за 2020 год и, несмотря на пандемию, показала выручку в 50 млн рублей.

Заработанные миллионы девушка тратит на яркие вечеринки: в августе 2019 года она отметила 17 миллионов подписчиков в своём инстаграме шикарным салютом у "Москвы-Сити", а в 2020-м в годовщину свадьбы стреляла из автомата Калашникова. Но по-настоящему королевского размаха достигла костюмированная вечеринка по случаю 30-летия инстаграм-дивы, стиль которой она сама же определила как "кибербарокко". На пати съехался весь столичный бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и Максима Галкина. По всей стране в честь юбилярши гремели салюты. Как призналась сама Ивлеева, мероприятие ей обошлось в 16 миллионов рублей, при этом тратились только собственные средства. Кроме того, она пообещала сделать праздник ежегодным. В тусовке теперь говорят, что Ивлеева задала новую планку вечеринок.

Гонщица на "ламбе"

Вторая страсть Ивлеевой — автомобили и нарушение правил дорожного движения. В апреле этого года Дептранс Москвы опубликовал фото с подписью: "Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак. Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждём вас на одной из наших спецстоянок". Когда Ивлеева приехала за своим Lamborghini, выяснилось, что у неё 440 штрафов, правда, по словам миллионерши, она их исправно уплачивает.

Изначально в её автопарке появился седан Infinity Q60 стоимостью 3,5 млн рублей. Блогерша явно не дружит с правилами: только на этом седане она наездила 36 штрафов и попала в ДТП — на парковке разбила другую машину. К слову, в сентябре 2019 года, примерно в то же время, когда Настя вышла замуж за Элджея, Infinity сняли с регистрации в связи со списанием в утиль. Возможно, машину разбили и восстановить её уже было невозможно.