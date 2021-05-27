И.о. главы МИД Армении Айвазян подал в отставку

Отметим, что Айвазян возглавил МИД Армении в ноябре 2020 года сразу после ухода Зограба Мнацаканяна с поста главы ведомства. До этого дипломат был послом Армении в Литве, Латвии и Эстонии, работал в качестве посла в Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале, Мексике, Панаме и на Кубе. Причины, по которым Айвазян решил покинуть пост министра, не называются, однако ранее в СМИ появлялась информация о его разногласиях с политическим руководством страны.