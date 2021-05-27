И.о. главы МИД Армении Айвазян подал в отставку
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дипломат не согласен с политикой, проводимой и.о. премьера Николом Пашиняном.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян в посте в "Фейсбуке".
Отметим, что Айвазян возглавил МИД Армении в ноябре 2020 года сразу после ухода Зограба Мнацаканяна с поста главы ведомства. До этого дипломат был послом Армении в Литве, Латвии и Эстонии, работал в качестве посла в Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале, Мексике, Панаме и на Кубе. Причины, по которым Айвазян решил покинуть пост министра, не называются, однако ранее в СМИ появлялась информация о его разногласиях с политическим руководством страны.
Ранее сообщалось, что в Армении подтвердили задержание шести военнослужащих Азербайджаном. Отмечается, что пленённые находились на охраняемой территории воинской части армянских ВС. Сейчас принимаются меры по их возвращению.
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