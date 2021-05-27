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И.о. главы МИД Армении Айвазян подал в отставку

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что дипломат не согласен с политикой, проводимой и.о. премьера Николом Пашиняном.

27 мая, 17:23
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян в посте в "Фейсбуке".

Отметим, что Айвазян возглавил МИД Армении в ноябре 2020 года сразу после ухода Зограба Мнацаканяна с поста главы ведомства. До этого дипломат был послом Армении в Литве, Латвии и Эстонии, работал в качестве посла в Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале, Мексике, Панаме и на Кубе. Причины, по которым Айвазян решил покинуть пост министра, не называются, однако ранее в СМИ появлялась информация о его разногласиях с политическим руководством страны.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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