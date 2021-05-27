Алексиевич и Джоли обсудили ситуацию с политзаключёнными в Белоруссии

Отмечается, что в ходе переговоров была затронута тема политзаключённых и того, как можно их поддержать. Также Джоли выразила обеспокоенность по поводу "давления" на детский хоспис в Гродно. Осенью прошлого года руководителя учреждения оштрафовали за участие в несанкционированной акции. Из-за этого собственники помещения, в котором располагается хоспис, начали расторгать арендные договоры. В свою очередь Алексиевич поделилась с Джоли историей 17-летнего Никиты Золотарёва, который получил пять лет колонии за участие в протестах.