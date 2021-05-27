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Алексиевич и Джоли обсудили ситуацию с политзаключёнными в Белоруссии

Беседа нобелевского лауреата и известной голливудской актрисы длилась около двух часов.

27 мая, 17:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / TUT.by / ТАСС, Joel C Ryan / Invision / AP</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / TUT.by / ТАСС, Joel C Ryan / Invision / AP

Известная актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли провела беседу с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич. Как пишет Тut.by, встречу организовал Фонд культурной солидарности совместно с международной правозащитной организацией Amnesty International.

Отмечается, что в ходе переговоров была затронута тема политзаключённых и того, как можно их поддержать. Также Джоли выразила обеспокоенность по поводу "давления" на детский хоспис в Гродно. Осенью прошлого года руководителя учреждения оштрафовали за участие в несанкционированной акции. Из-за этого собственники помещения, в котором располагается хоспис, начали расторгать арендные договоры. В свою очередь Алексиевич поделилась с Джоли историей 17-летнего Никиты Золотарёва, который получил пять лет колонии за участие в протестах.

Писательница Алексиевич рассказала, что пишет книгу о событиях в Белоруссии

Писательница Алексиевич рассказала, что пишет книгу о событиях в Белоруссии

Отмечается, что беседа Джоли и Алексиевич длилась около двух часов.

Напомним, в сентябре прошлого года Светлана Алексиевич покинула Белоруссию. Вероятно, это связано с её уголовным преследованием, поскольку она входила в Координационный совет от оппозиции.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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