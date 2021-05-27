ICAO проведёт расследование из-за инцидента с самолётом Ryanair
К 25 июня будут представлены промежуточные итоги разбирательства, пояснил глава ирландского Минтранса.
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Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение о проведении расследования в связи с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске. Об этом заявил министр транспорта Ирландии.
Как указал глава ирландского Минтранса, промежуточные итоги разбирательства общественности будут представлены через месяц, к 25 июня.
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Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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