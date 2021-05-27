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AP: США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

По данным агентства, о соответствующем решении Вашингтона замминистра иностранных дел РФ Сергею Рябкову рассказала заместитель главы Госдепа Венди Шерман.

27 мая, 18:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Соединённые Штаты уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщило Associated Press, сославшись на информированные источники.

О соответствующем решении Вашингтона заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову рассказала 27 мая замглавы Госдепа Венди Шерман, указывает агентство.

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Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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