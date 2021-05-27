Подозрительно шатающийся Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных

Глава партии "Европейская солидарность" и бывший президент Украины Пётр Порошенко приехал на территорию Донбасса, посетив позиции ВСУ. Но выглядел политик так, словно не мог устоять на ногах. Репортаж опубликовал украинский Пятый канал.

"Тут, на передовой, — лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики. Благодарю за мужество и операторскую работу. Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями", — заявил Порошенко.

Также на видео политик сообщил военным, что привёз им клубнику. А вишня, на фоне которой был снят репортаж, уже отцвела, но ягоды, как отметил Порошенко, пока ещё не появились.