Подозрительно шатающийся Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных
Политик поблагодарил солдат за мужество и "невероятную операторскую работу". На передовой — лучшие и настоящие, заявил экс-лидер Украины.
Скриншот © Пятый канал
Глава партии "Европейская солидарность" и бывший президент Украины Пётр Порошенко приехал на территорию Донбасса, посетив позиции ВСУ. Но выглядел политик так, словно не мог устоять на ногах. Репортаж опубликовал украинский Пятый канал.
"Тут, на передовой, — лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики. Благодарю за мужество и операторскую работу. Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями", — заявил Порошенко.
Также на видео политик сообщил военным, что привёз им клубнику. А вишня, на фоне которой был снят репортаж, уже отцвела, но ягоды, как отметил Порошенко, пока ещё не появились.
Ранее Петра Порошенко заподозрили в покупке через офшоры произведений Репина и Дали. Отмечается, что он тайно контролировал деятельность шести компаний, через которые проводились сделки на миллионы долларов. В партии экс-президента отвергают обвинения.
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