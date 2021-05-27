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В МИД РФ подтвердили, что получили от США уведомление о решении не возвращаться в ДОН

Ранее агентство Associated Press сообщило, что об этом заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова проинформировала замглавы Госдепа Венди Шерман.

27 мая, 18:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Министерство иностранных дел России подтвердило, что Москва получила от Вашингтона уведомление о решении не возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС.

"Подтверждаем", — приводит агентство слова собеседника.

AP: США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

AP: США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.

Путин и Байден на встрече в Швейцарии могут обсудить Договор по открытому небу

Путин и Байден на встрече в Швейцарии могут обсудить Договор по открытому небу

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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