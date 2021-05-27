В МИД РФ подтвердили, что получили от США уведомление о решении не возвращаться в ДОН

Ранее агентство Associated Press сообщило, что об этом заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова проинформировала замглавы Госдепа Венди Шерман.