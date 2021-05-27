Саботаж Минских соглашений: Политолог оценил заявление Кравчука о переносе площадки переговоров по Донбассу
Александр Дудчак отметил, что уже были разные причины "оттягивания сроков" — и поиск формата, и расширение перечня партнёров, но всем, включая "европейцев", очевиден истинный повод.
Леонид Кравчук. Фото © Zuma / ТАСС
Украинская сторона вновь саботирует Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом можно судить из-за предложения представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки переговоров из белорусской столицы в Швейцарию или Финляндию, заявил в разговоре с RT политолог Александр Дудчак.
Экономист подчеркнул, что в Минских соглашениях нет пункта, что переговоры должны проходить именно в Белоруссии, и это для Киева "просто подарок". К чему ведёт Украина, все прекрасно понимают, указал эксперт.
"Ведь действительно выполнить положения договорённостей они не могут, уже всем было понятно, даже европейцам, что идёт откровенный саботаж Минских соглашений — например, предпринимались попытки менять формат, пригласить к участию новых партнёров. А теперь нужно заняться поиском нового места — это же кладезь для того, чтобы оттягивать сроки бесконечно", — заключил политолог.
Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свою оценку по этой ситуации: не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу, указал дипломат. Глава МИД РФ отметил, что контактная группа по Донбассу была создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и утверждён резолюцией СБ ООН.
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