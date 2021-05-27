Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Саботаж Минских соглашений: Политолог оценил заявление Кравчука о переносе площадки переговоров по Донбассу

Александр Дудчак отметил, что уже были разные причины "оттягивания сроков" — и поиск формата, и расширение перечня партнёров, но всем, включая "европейцев", очевиден истинный повод.

27 мая, 19:03
<p>Леонид Кравчук. Фото © Zuma / ТАСС</p>

Леонид Кравчук. Фото © Zuma / ТАСС

Украинская сторона вновь саботирует Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом можно судить из-за предложения представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки переговоров из белорусской столицы в Швейцарию или Финляндию, заявил в разговоре с RT политолог Александр Дудчак.

Экономист подчеркнул, что в Минских соглашениях нет пункта, что переговоры должны проходить именно в Белоруссии, и это для Киева "просто подарок". К чему ведёт Украина, все прекрасно понимают, указал эксперт.

Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

"Ведь действительно выполнить положения договорённостей они не могут, уже всем было понятно, даже европейцам, что идёт откровенный саботаж Минских соглашений — например, предпринимались попытки менять формат, пригласить к участию новых партнёров. А теперь нужно заняться поиском нового места — это же кладезь для того, чтобы оттягивать сроки бесконечно", — заключил политолог.

Экс-депутат Рады предложил Кравчуку перенести площадку переговоров по Донбассу в Донецк или Луганск

Экс-депутат Рады предложил Кравчуку перенести площадку переговоров по Донбассу в Донецк или Луганск

Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свою оценку по этой ситуации: не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу, указал дипломат. Глава МИД РФ отметил, что контактная группа по Донбассу была создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и утверждён резолюцией СБ ООН.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Подозрительно шатающийся Порошенко приехал в Донбасс с клубникой для военных

сегодня в 18:32

Лавров: Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу

сегодня в 13:02

Столтенберг заявил об аналогичной модели поведения России и Белоруссии

сегодня в 18:50

Иммунолог предупредила россиян о пандемии аллергических заболеваний

сегодня в 19:09
Life

"Создает нестабильность": Генсек НАТО увидел у России и США "схожую модель поведения"

сегодня в 19:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1