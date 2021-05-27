Украинская сторона вновь саботирует Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом можно судить из-за предложения представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе площадки переговоров из белорусской столицы в Швейцарию или Финляндию, заявил в разговоре с RT политолог Александр Дудчак.

Экономист подчеркнул, что в Минских соглашениях нет пункта, что переговоры должны проходить именно в Белоруссии, и это для Киева "просто подарок". К чему ведёт Украина, все прекрасно понимают, указал эксперт.

"Ведь действительно выполнить положения договорённостей они не могут, уже всем было понятно, даже европейцам, что идёт откровенный саботаж Минских соглашений — например, предпринимались попытки менять формат, пригласить к участию новых партнёров. А теперь нужно заняться поиском нового места — это же кладезь для того, чтобы оттягивать сроки бесконечно", — заключил политолог.