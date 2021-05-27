Глава Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США
По мнению Ллойда Остина, это основа национальной обороны и стратегического сдерживания.
Ллойд Остин. Фото © Twitter / SecDef
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддерживает модернизацию ядерной триады страны. Таким образом, он, по сути, признал неготовность США отказаться от межконтинентальных баллистических ракет. Дискуссии о возможности такого отказа ведутся сейчас в США.
"Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны", — заявил Остин на слушаниях в конгрессе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ядерная триада вышла на уровень, гарантирующий безопасность России. Глава государства рассказал об обновлении вооружений и техники в армии.
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