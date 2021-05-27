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Глава Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США

По мнению Ллойда Остина, это основа национальной обороны и стратегического сдерживания.

27 мая, 19:09
<p>Ллойд Остин. Фото © Twitter / SecDef</p>

Ллойд Остин. Фото © Twitter / SecDef

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддерживает модернизацию ядерной триады страны. Таким образом, он, по сути, признал неготовность США отказаться от межконтинентальных баллистических ракет. Дискуссии о возможности такого отказа ведутся сейчас в США.

"Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны", — заявил Остин на слушаниях в конгрессе.

Глава Пентагона назвал угрозы, стоящие перед страной

Глава Пентагона назвал угрозы, стоящие перед страной

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ядерная триада вышла на уровень, гарантирующий безопасность России. Глава государства рассказал об обновлении вооружений и техники в армии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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