Глава Пентагона выступил за модернизацию ядерной триады США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поддерживает модернизацию ядерной триады страны. Таким образом, он, по сути, признал неготовность США отказаться от межконтинентальных баллистических ракет. Дискуссии о возможности такого отказа ведутся сейчас в США.

"Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны", — заявил Остин на слушаниях в конгрессе.