В Сочи задержали непарнокопытных аниматоров-вымогателей

В Сочи полицейские задержали аниматоров, которые приставали к отдыхающим с предложением сфотографироваться, а потом требовали за это деньги. Об инциденте сообщили в телеграм-канале "Сочи № 1".

Те, кто отказывался платить, в ответ получали порцию матерных выражений. Некоторые прохожие не выдержали такого хамства и обратились в полицию с просьбой разобраться. Троих аниматоров арестовали на срок до пяти суток. На них составлены административные материалы о мелком хулиганстве.