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В Сочи задержали непарнокопытных аниматоров-вымогателей

Если прохожие не соглашались на оплату, в ответ они получали порцию матерных выражений.

27 мая, 19:29
<p>Фото © <a href="https://t.me/soch01/635" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сочи №1</a></p>

Фото © Сочи №1

В Сочи полицейские задержали аниматоров, которые приставали к отдыхающим с предложением сфотографироваться, а потом требовали за это деньги. Об инциденте сообщили в телеграм-канале "Сочи № 1".

Те, кто отказывался платить, в ответ получали порцию матерных выражений. Некоторые прохожие не выдержали такого хамства и обратились в полицию с просьбой разобраться. Троих аниматоров арестовали на срок до пяти суток. На них составлены административные материалы о мелком хулиганстве.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи отдыхающие не поделили парковочное место и устроили перестрелку. Оперативно прибывшие полицейские задержали воинственно настроенных туристов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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