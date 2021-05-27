В Сочи задержали непарнокопытных аниматоров-вымогателей
Если прохожие не соглашались на оплату, в ответ они получали порцию матерных выражений.
Фото © Сочи №1
В Сочи полицейские задержали аниматоров, которые приставали к отдыхающим с предложением сфотографироваться, а потом требовали за это деньги. Об инциденте сообщили в телеграм-канале "Сочи № 1".
Те, кто отказывался платить, в ответ получали порцию матерных выражений. Некоторые прохожие не выдержали такого хамства и обратились в полицию с просьбой разобраться. Троих аниматоров арестовали на срок до пяти суток. На них составлены административные материалы о мелком хулиганстве.
Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи отдыхающие не поделили парковочное место и устроили перестрелку. Оперативно прибывшие полицейские задержали воинственно настроенных туристов.
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