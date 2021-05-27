Врач рассказала, как не стоит вытаскивать клещей

Керосин совсем не подойдёт для снятия присосавшегося к коже клеща, а на устранение паукообразного с помощью масла уйдёт слишком много времени. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина.

"Вредно керосин. Раньше даже рекомендовали, что клещ будет задыхаться и сам уберёт хоботок, но ничего подобного. У него там есть крышечки, он закрывает эти дыхательные отверстия и благополучно сидит", — объяснила Ганушкина.

Масло, в свою очередь, может позволить человеку легче снять клеща. Но проблема заключается в том, что на это придётся затратить много времени, что критично из-за повышенной вероятности попадания в организм различных патогенов.

"Принцип в том, что надо очень быстро снять клеща. Вот обнаружили — и надо его снять. А ждать, пока он там как-то адаптируется к маслу, бензину. Все патогены, они уже сконцентрированы в хоботке и поступают в организм. И чем быстрее вы этого клеща снимите, тем лучше будет для вас", — отметила врач.

Снять клеща можно руками или перчатками. Это эффективный способ, но ни в коем случае нельзя давить на паукообразное, предупредила специалист.

"Подвести вот эти два пальца — указательный и большой — под его тельце, покачать его немножко и повернуть, он выходит сам. Ну, сила в нём всё-таки несоразмерна с человеческой. Но руками давить этого клеща ни в коем случае нельзя", — рассказала Ганушкина.