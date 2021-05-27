Россия выступила в ИКАО с заявлением по инциденту с бортом Ryanair

Российская делегация призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с бортом авиакомпании Ryanair в Белоруссии, причём сделать это открыто. Об этом заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков по итогам незапланированного заседания ИКАО.

"Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ИКАО", — сказал Гудков ТАСС.