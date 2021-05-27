Россия выступила в ИКАО с заявлением по инциденту с бортом Ryanair
Москва не считает, что случившееся нужно рассматривать как пример угрозы безопасности полётов.
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Российская делегация призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с бортом авиакомпании Ryanair в Белоруссии, причём сделать это открыто. Об этом заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков по итогам незапланированного заседания ИКАО.
"Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ИКАО", — сказал Гудков ТАСС.
Он отметил, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, призывают расследовать случившееся как инцидент с угрозой безопасности полётов. Россия же считает, что нужно применить приложение 17 к Чикагской конвенции "Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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