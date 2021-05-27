Наклонившийся "пизанский" дом в Чите разрушается на глазах. Видео © LIFE

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за наклонившейся десятиэтажки в Чите. Жилой дом уже отклонился на полметра, и это видно невооружённым глазом. Жильцы пожаловались властям — там сказали, что на фото завален горизонт, а экстренные меры принимать рано. Расселять людей администрация пока не видит причин, потому что прямой угрозы жизни и здоровью нет.

"По документам он отклонился на полметра, и это ощущается", "Слышно, как он щёлкает. Он щёлкает — и под обоями песок осыпается. Малейшие толчки никто не слышит, а у нас там, на 10-м этаже, мы по ночам выбегали от толчка, а толку-то, пока спустишься с 10-го этажа", — рассказывают Лайфу жильцы.

Жильцы читинского "пизанского" дома показывают огромные трещины в стене от потолка до пола. В таких условиях вынуждены жить в том числе семьи с детьми.

Ещё прошлым летом комиссия от администрации обследовала здание. Его признали аварийным и пригодным лишь к сносу. С тех пор людям не предложили даже временного жилья. Переехать самим в новые квартиры у людей нет возможности. Включить в программу по переселению из ветхого жилья власти его не могут. Теперь чиновники проходят по статье "Халатность". Решение проблемы оценивается в 300 млн рублей.