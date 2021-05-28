Белорусский предприниматель и оппозиционер, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 млн евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать президента Александра Лукашенко. Об этом бизнесмен сообщил в видеообращении на своём Youtube-канале. Впрочем, как оказалось, деньги он намерен тратить не свои.



Он заявил, что специально для этого разработал новейшую технологию "Всё или ничего", когда любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель, при этом пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и активизируются для исполнителей исключительно после того, как Лукашенко будет задержан.

"Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убеждён, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком", — сказал Цепкало.

Бизнесмен утверждает, что "транзакции в безопасности", а за выплату отвечает юридическое лицо в европейской юрисдикции. Цепкало на данный момент объявлен в розыск, находится на территории Украины.