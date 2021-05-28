Четверо пожарных и один житель Северной Филадельфии ранены в результате аварии, во время которой машина со спасателями, выехавшими на вызов, протаранила здание, пробив две стены на углу. Обошлось без жертв. Как рассказал помощник начальника пожарной охраны Чарльз Уокер, есть опасения, что конструкции здания могут обрушиться.