Как нож в масло: Огромная пожарная машина пробила здание насквозь
Спасатели торопились на вызов на большой скорости, водитель был вынужден попытаться уйти от столкновения с другим автомобилем.
Четверо пожарных и один житель Северной Филадельфии ранены в результате аварии, во время которой машина со спасателями, выехавшими на вызов, протаранила здание, пробив две стены на углу. Обошлось без жертв. Как рассказал помощник начальника пожарной охраны Чарльз Уокер, есть опасения, что конструкции здания могут обрушиться.
Огромная пожарная машина пробила здание насквозь. Видео © Соцсети
Как сообщает телеканал 6 abc, команда направлялась на вызов с включёнными сиренами, когда на перекрёстке выскочил автомобиль. Пожарная машина попыталась свернуть с дороги, но въехала в "тойоту", отскочила, ударилась о припаркованный грузовик и влетела в здание.
Ранее Лайф сообщал, что очевидица страшного ДТП рассказала о спасении водителя "взлетевшего" на столб автобуса в Петербурге. Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. В результате происшествия пострадали пешеход, кондуктор, несколько пассажиров и водитель.
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