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Забрала всю недвижимость: Раздел имущества Пелагеи и Ивана Телегина завершён

Теперь бывшего супруга интересуют все доходы певицы за совместно прожитые годы, спортсмен подозревает, что звезда утаивала гонорары от семьи, пересылая деньги матери.

27 мая, 23:47
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CO2cK5KhbH2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ivan Telegin</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/CFhaVt5FF8_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пелагея</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / Ivan Telegin / Пелагея

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея разделили имущество, теперь к активам артистки добавились элитная квартира в столичном ЖК "Кутузовская Ривьера" и загородный дом на Новорижском шоссе.

"Пелагея забрала у Вани всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе "Кутузовская Ривьера", половину денег от проданного "Бентли" Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Плюс ко всему он ещё и выплачивает ипотеку за этот дом", — сообщили друзья Телегина kp.ru.

Бывший муж Пелагеи потребовал половину её гонораров и квартиру за 85 млн, которую купила тёща

Бывший муж Пелагеи потребовал половину её гонораров и квартиру за 85 млн, которую купила тёща

Как добавляют друзья хоккеиста, Иван подал иск с требованием взыскать с экс-супруги половину её доходов за три года, прожитых вместе, так как подозревает артистку в перечислении заработков матери и утаивании гонораров. Судя по всему, иск Телегина к бывшей связан и с изменениями в его личной жизни. 29-летний нападающий сборной России готовится к свадьбе со своей 32-летней возлюбленной Марией Гончар. Приятели утверждают, что звезда эстрады в шоке от известия о предстоящем событии.

Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

Пелагея наняла охрану после анонимных угроз из-за развода с Телегиным

Ранее Лайф сообщал, что Телегин при разводе оставил Пелагее особняк за 75 млн. В Сети появилось его фото в компании другой женщины, после этого Пелагея заявила, что они полгода не живут вместе и находятся в бракоразводном процессе. Также она рассказывала, что ради дочери Таисии они сохранили дружеские отношения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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