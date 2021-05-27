Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея разделили имущество, теперь к активам артистки добавились элитная квартира в столичном ЖК "Кутузовская Ривьера" и загородный дом на Новорижском шоссе.

"Пелагея забрала у Вани всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе "Кутузовская Ривьера", половину денег от проданного "Бентли" Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Плюс ко всему он ещё и выплачивает ипотеку за этот дом", — сообщили друзья Телегина kp.ru.

Как добавляют друзья хоккеиста, Иван подал иск с требованием взыскать с экс-супруги половину её доходов за три года, прожитых вместе, так как подозревает артистку в перечислении заработков матери и утаивании гонораров. Судя по всему, иск Телегина к бывшей связан и с изменениями в его личной жизни. 29-летний нападающий сборной России готовится к свадьбе со своей 32-летней возлюбленной Марией Гончар. Приятели утверждают, что звезда эстрады в шоке от известия о предстоящем событии.