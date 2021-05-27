Британцы отреагировали на сообщения о выдворении их эсминца из российских вод

Британский эскадренный миноносец типа 45 Dragon ВМС Великобритании не участвовал в каком-либо инциденте у Крыма осенью прошлого года. Так в Минобороны Соединённого Королевства прокомментировали сообщения о том, что корабль был выдворен из российских вод.

"HMS Dragon шёл из одного порта в другой самым прямым путём, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды. ВМФ России не препятствовал прохождению HMS Dragon", — приводит издание The Daily Telegraph сообщение военного ведомства.

Там заверили, что эсминец лишь воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Он направлялся из Одессы в Батуми.

Отмечается, что воды у Крыма командование корабля не считало российскими, поскольку не признаёт факт вхождения полуострова в состав РФ.