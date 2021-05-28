История про одиночку на руинах мира: Раскрыта дата выхода Dying Light 2
Разработчики также поделились подробностями о главном герое и уточнили, что необязательно играть в первую часть, чтобы понять вторую.
Студия Techland провела трансляцию и назвала официальную дату выхода игры Dying Light 2, это произойдёт 7 декабря 2021 года, предзаказы уже открыты. Ранее сообщалось, что релиз будет 6 ноября текущего года, но сведения не подтвердились. Разработчики также рассказали подробности о главном герое.
Как отметили создатели, необязательно играть в первую часть, чтобы понять сюжет второй. Разворачивается действие спустя 20 лет. Главный герой — Эйден — изгой, который ищет человека из своего прошлого, чтобы вспомнить, кто он такой. Встреченные им люди, в зависимости от выбора игрока, окажутся его союзниками или врагами. Выбор оружия также за геймером, а оно ему понадобится: спасаться придётся и от живых, и от мертвецов.
Ранее Лайф писал, что геймеры пожаловались на ошибки в Mass Effect Legendary Edition. Некоторые пользователи онлайн-магазина видеоигр Steam отмечают, что компьютер серьёзно зависает, а некоторые не могут даже запустить игру.
Фото © Кадр из видео YouTube / DyingLight