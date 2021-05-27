Британец настолько провинился, что ему запретили появляться во всех пабах и клубах

Житель Великобритании Гэвин Баратт в течение двух лет не может посещать все пабы, бары и ночные клубы страны. Такой запрет наложен английским судом после того, как он разбил мужчине череп в первую ночь после изоляции.

Как сообщает издание Metro, в сентябре прошлого года Баратт совершил нападение на водителя грузовика Джона Хьюза возле McDonald's в Херефорде. Уточняется, что нападавший был пьян, а после избиения скрылся. Хьюз в итоге попал в больницу, где ему диагностировали перелом черепа.

На слушании в Королевском суде Вустера Баратт признал свою вину и был приговорён к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в два года. Именно на протяжении этого срока он не может посещать пабы и клубы Великобритании. Также ему назначили 200 часов неоплачиваемой работы, выплату Хьюзу компенсации в размере 3000 фунтов стерлингов, что около 31 тысячи рублей.

Издание уточняет, что у Баратта было 43 судимости, в частности 12 из них за нападения с применением насилия, а также ещё одно нападение за пределами того же McDonald's в Херефорде в 2012 году.