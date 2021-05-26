В Москве супруг жестоко избил беременную жену, после чего она спряталась в гостинице и родила
Сейчас девушка с ребёнком находятся в больнице, а в отношении действий мужчины СК РФ проводит проверку.
Фото © Соцсети
26-летняя Валерия Январева из Москвы на последних месяцах беременности испытала такой ужас, с которым не многим приходится сталкиваться и в обычной жизни. На девушку напал супруг, который жестоко её избил, не задумываясь о возможных последствиях. После побоев Валерия почувствовала неладное и в одиночестве направилась в гостиницу, где родила раньше срока, пишет телеграм-канал 112.
Фото © Соцсети
Затем молодая мама вызвала скорую, которую встретила с младенцем на руках. Девушку забрали в больницу, где обнаружили у неё синяки и ушибы на ногах, а также перелом скулы и височной кости. Очевидно, муж не стал бить Валерию по центру тела, не желая попасть по животу. Сейчас девушка вместе с малышом находится в перинатальном центре. СК РФ же проводит проверку в отношении агрессивного супруга.
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