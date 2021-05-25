Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Студентку из Кемерова нашли в канализации по частям, после того как парень устроил ей сцену ревности

Волонтёры искали девушку три дня, прочёсывая местность и распространяя листовки, однако обнаружить Ксению живой не удалось.

25 мая, 10:47

Фото © ВКонтакте / Ксения Птичкина

В СУ СК РФ по Кемеровской области 19 мая поступило заявление о пропаже 21-летней студентки Ксении Птичкиной. Девушка жила в одном из многоэтажных домов Кемерова, училась в РЭУ им. Плеханова на третьем курсе и работала в областной администрации. Волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" распространяли листовки с фото студентки и исследовали город, однако никаких следов Ксении не было.

Фото © lizaalert.org

Фото © lizaalert.org

Через три дня рабочий, который занимался прочисткой канализационной системы, обнаружил в ней человеческие останки — куски кожи с бурыми следами. Прибывшие правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и уже задержали 25-летнего парня Ксении. Сперва он утверждал, что понятия не имеет, куда пропала студентка, но затем сознался. По его словам, он приревновал девушку к другому и во время ссоры ударил её гантелей по голове.

Фото © ВКонтакте / Ксения Птичкина

Фото © ВКонтакте / Ксения Птичкина

Осознав, что возлюбленная не дышит, он расчленил её и вынес в пакетах на мусорку. Дом же парень тщательно вымыл химическими средствами, чтобы убрать все улики, пишет "Кемерово онлайн". Полицейские уже обнаружили оружие убийства и одежду, в которой произошло преступление. Парень усердно сотрудничает со следствием и ждёт психолого-психиатрическую экспертизу.

В Нижнем Новгороде солист оркестра напал на пожилую мать с ножом и затем покончил с собой

В Нижнем Новгороде солист оркестра напал на пожилую мать с ножом и затем покончил с собой

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

сегодня в 08:42

Мать девочки из Краснодара рассказала, как дочери удалось уйти от преследователя

сегодня в 06:31

Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

сегодня в 09:14

В Якутии начнут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию своих сотрудников

сегодня в 11:00

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

сегодня в 10:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1