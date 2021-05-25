Студентку из Кемерова нашли в канализации по частям, после того как парень устроил ей сцену ревности
Волонтёры искали девушку три дня, прочёсывая местность и распространяя листовки, однако обнаружить Ксению живой не удалось.
В СУ СК РФ по Кемеровской области 19 мая поступило заявление о пропаже 21-летней студентки Ксении Птичкиной. Девушка жила в одном из многоэтажных домов Кемерова, училась в РЭУ им. Плеханова на третьем курсе и работала в областной администрации. Волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" распространяли листовки с фото студентки и исследовали город, однако никаких следов Ксении не было.
Фото © lizaalert.org
Через три дня рабочий, который занимался прочисткой канализационной системы, обнаружил в ней человеческие останки — куски кожи с бурыми следами. Прибывшие правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и уже задержали 25-летнего парня Ксении. Сперва он утверждал, что понятия не имеет, куда пропала студентка, но затем сознался. По его словам, он приревновал девушку к другому и во время ссоры ударил её гантелей по голове.
Осознав, что возлюбленная не дышит, он расчленил её и вынес в пакетах на мусорку. Дом же парень тщательно вымыл химическими средствами, чтобы убрать все улики, пишет "Кемерово онлайн". Полицейские уже обнаружили оружие убийства и одежду, в которой произошло преступление. Парень усердно сотрудничает со следствием и ждёт психолого-психиатрическую экспертизу.
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