Российский актёр Станислав Садальский поделился новостью о том, что его бросила 80-летняя актриса Людмила Максакова. На фото он демонстрирует подписчикам свой округлившийся живот, который он обнажил, задрав футболку.

"Соблазнила, обрюхатела и бросила", — подписал Садальский фото в "Инстаграме", добавив хештеги, говорящие о том, что речь идёт о Максаковой.

Как пишет издание "Дни.ру", поклонники Садальского в комментариях активно поддержали актёра и написали, что невозможно бросить беременного мужчину. Некоторые даже порекомендовали ему подать на алименты.

"Подавай на алименты. Пусть содержит ближайшие 18 лет", — написал один из фолловеров.

Нашлись и те, кто шутку Садальского не оценил, призвал его худеть и заняться своей фигурой. А другие порекомендовали актёру отказаться от алкоголя и прочих вредных привычек.