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"Соблазнила, обрюхатила и бросила": Садальский сообщил о разрыве с Максаковой

Актёр продемонстрировал подписчикам округлившийся живот, и они оценили шутку артиста.

27 мая, 22:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stassadal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stassadal</a></p>

Фото © Instagram / stassadal

Российский актёр Станислав Садальский поделился новостью о том, что его бросила 80-летняя актриса Людмила Максакова. На фото он демонстрирует подписчикам свой округлившийся живот, который он обнажил, задрав футболку.

"Соблазнила, обрюхатела и бросила", — подписал Садальский фото в "Инстаграме", добавив хештеги, говорящие о том, что речь идёт о Максаковой.

Как пишет издание "Дни.ру", поклонники Садальского в комментариях активно поддержали актёра и написали, что невозможно бросить беременного мужчину. Некоторые даже порекомендовали ему подать на алименты.

"Подавай на алименты. Пусть содержит ближайшие 18 лет", — написал один из фолловеров.

Нашлись и те, кто шутку Садальского не оценил, призвал его худеть и заняться своей фигурой. А другие порекомендовали актёру отказаться от алкоголя и прочих вредных привычек.

Максакова назвала Садальского больным в ответ на информацию об их свадьбе

Максакова назвала Садальского больным в ответ на информацию об их свадьбе

Ранее Станислав Садальский заявил, что уже рассказал дочери Людмилы Максаковой Марии об их скорой женитьбе и подтвердил Лайфу, что актриса сама сделала ему предложение руки и сердца. При этом подробности личной жизни он решил не раскрывать.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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