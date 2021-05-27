"Соблазнила, обрюхатила и бросила": Садальский сообщил о разрыве с Максаковой
Актёр продемонстрировал подписчикам округлившийся живот, и они оценили шутку артиста.
Фото © Instagram / stassadal
Российский актёр Станислав Садальский поделился новостью о том, что его бросила 80-летняя актриса Людмила Максакова. На фото он демонстрирует подписчикам свой округлившийся живот, который он обнажил, задрав футболку.
"Соблазнила, обрюхатела и бросила", — подписал Садальский фото в "Инстаграме", добавив хештеги, говорящие о том, что речь идёт о Максаковой.
Как пишет издание "Дни.ру", поклонники Садальского в комментариях активно поддержали актёра и написали, что невозможно бросить беременного мужчину. Некоторые даже порекомендовали ему подать на алименты.
"Подавай на алименты. Пусть содержит ближайшие 18 лет", — написал один из фолловеров.
Нашлись и те, кто шутку Садальского не оценил, призвал его худеть и заняться своей фигурой. А другие порекомендовали актёру отказаться от алкоголя и прочих вредных привычек.
Ранее Станислав Садальский заявил, что уже рассказал дочери Людмилы Максаковой Марии об их скорой женитьбе и подтвердил Лайфу, что актриса сама сделала ему предложение руки и сердца. При этом подробности личной жизни он решил не раскрывать.
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