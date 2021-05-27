Губернатор Петербурга оценил ситуацию с коронавирусом в городе

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая. Как добавил губернатор города Александр Беглов, коек достаточно, но в случае необходимости их количество может быть увеличено.

"Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно", — сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Беглов также рассказал, что начиная с 2020 года система здравоохранения города проходила этапы укрепления и достигла в этом вопросе хороших результатов. По его мнению, с определённой нагрузкой справится сейчас под силу, но возможности городской медицины не бесконечны.

"Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора — это маски, социальная дистанция — и насколько активно жители вакцинируются", — сказал он.

В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в Петербурге принимают 13 городских и два федеральных стационара — всего 5992 койки.