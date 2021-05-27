Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Три человека пропали без вести при новом столкновении судов у берегов Японии

Это уже второй подобный инцидент за несколько дней, в первом также погибло три человека, японское судно перевернулось.

27 мая, 21:00
<p>Фото © marinetraffic.com</p>

Фото © marinetraffic.com

Во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку грузовое судно "Бякко" столкнулось с танкером Ulsan Pioneer. По данным NHK, три человека пропали.

Как отмечается, "Бякко" — японское судно, а танкер Ulsan Pioneer зарегистрирован на Маршалловых Островах. По данным телеканала, после столкновения японское судно перевернулось, спасены были только девять из 12 человек экипажа, троих ищут.

Что же до танкера Ulsan Pioneer, он не получил значимых повреждений, моряки на нём остались невредимы. На борту 13 человек, это граждане Южной Кореи и Мьянмы.

Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

Столкнувшееся с российским "Амуром" японское судно не подавало сигналов в условиях тумана

Напомним, похожая трагедия произошла около 6:00 26 мая по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. При столкновении японского судна с российским погибли три рыбака-японца, россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Амур" не арестован: В Японии рассказали о разбирательствах по поводу кораблекрушения

сегодня в 01:59

Лежит вверх дном: Появилось видео с места столкновения японского и российского судов в Охотском море

вчера в 04:02

Глава Ryanair назвал угоном инцидент с лайнером в Белоруссии

сегодня в 21:53

Долина затмила молодых красавиц своей фигурой

сегодня в 22:15

"Соблазнила, обрюхатила и бросила": Садальский сообщил о разрыве с Максаковой

сегодня в 22:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1