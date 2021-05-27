Три человека пропали без вести при новом столкновении судов у берегов Японии

Во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку грузовое судно "Бякко" столкнулось с танкером Ulsan Pioneer. По данным NHK, три человека пропали.

Как отмечается, "Бякко" — японское судно, а танкер Ulsan Pioneer зарегистрирован на Маршалловых Островах. По данным телеканала, после столкновения японское судно перевернулось, спасены были только девять из 12 человек экипажа, троих ищут.

Что же до танкера Ulsan Pioneer, он не получил значимых повреждений, моряки на нём остались невредимы. На борту 13 человек, это граждане Южной Кореи и Мьянмы.