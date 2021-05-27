Москвичей предупредили о грозе, сильном ветре и дожде

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном дожде, грозе и ветре. Согласно экстренному сообщению МЧС, такой погода сохранится до утра пятницы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ведомство призвало жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности. Автомобилистам рекомендовано снизить скорость на дороге, избегать парковки под деревьями.