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Более 20 человек задержали в Белоруссии за оскорбление разбившихся пилотов Як-130

Статья Уголовного кодекса, по которой они теперь проходят, предполагает до 12 лет лишения свободы.

27 мая, 20:56
<p>Фото © Видео очевидцев</p>

Фото © Видео очевидцев

В Белоруссии более двух десятков человек задержаны за "хайп" на трагическом инциденте, который стоил жизни двум военным лётчикам, — крушении Як-130 в Брестской области. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

В эфире телеканала рассказали, что "по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа". Республиканский СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном возбуждении социальной розни. Она предполагает наказание вплоть до 12-летнего тюремного срока.

Момент падения самолёта на жилой квартал в Белоруссии попал на видео

Момент падения самолёта на жилой квартал в Белоруссии попал на видео

Напомним, крушение самолёта произошло 19 мая. По данным Минобороны Белоруссии, в ходе учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолёт от населённого пункта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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