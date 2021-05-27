Более 20 человек задержали в Белоруссии за оскорбление разбившихся пилотов Як-130
Статья Уголовного кодекса, по которой они теперь проходят, предполагает до 12 лет лишения свободы.
Фото © Видео очевидцев
В Белоруссии более двух десятков человек задержаны за "хайп" на трагическом инциденте, который стоил жизни двум военным лётчикам, — крушении Як-130 в Брестской области. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
В эфире телеканала рассказали, что "по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа". Республиканский СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном возбуждении социальной розни. Она предполагает наказание вплоть до 12-летнего тюремного срока.
Напомним, крушение самолёта произошло 19 мая. По данным Минобороны Белоруссии, в ходе учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолёт от населённого пункта.
Комментариев: 0