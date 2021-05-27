Более 20 человек задержали в Белоруссии за оскорбление разбившихся пилотов Як-130

В Белоруссии более двух десятков человек задержаны за "хайп" на трагическом инциденте, который стоил жизни двум военным лётчикам, — крушении Як-130 в Брестской области. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

В эфире телеканала рассказали, что "по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа". Республиканский СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном возбуждении социальной розни. Она предполагает наказание вплоть до 12-летнего тюремного срока.