Журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca

Ведущая радио Би-би-си Лиза Шоу в возрасте 44 лет умерла из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, об этом сообщает The Independent со ссылкой на семью погибшей.

По словам членов её семьи, через неделю после прививки Лиза Шоу начала испытывать сильные головные боли, хотя ранее у неё не было серьёзных проблем со здоровьем. Следствие начало проверку в связи со смертью радиоведущей, одна из рассматриваемых причин — осложнения после вакцинации, пишет издание.