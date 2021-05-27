"Это оскорбление": Санду обвинила главу МВД в слежке за её семьёй
Президент заявила, что вместо подачи жалобы в инстанции призывает всех к "тотальной чистке от коррупционеров" после досрочных выборов парламента.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организована незаконная слежка и длится она уже несколько недель. Глава республики обвиняет в этом министра внутренних дел Павла Войку и считает, что целью наблюдения является давление на неё и её соратников.
"Это оскорбление. То же самое происходит и с другими политиками, не входящими в Социалистическую партию. Нам нужно как можно скорее очистить систему. Это делается по указанию ПСРМ (Партия социалистов Республики Молдова. — Прим. ред.), если этим занимается министр Войку", — заявила Санду в эфире TV8.
Президент Молдавии сказала, что подавать жалобу не намерена, но обращается к гражданам с призывом к "тотальной чистке от коррупционеров", которая произойдёт после досрочных выборов 11 июля, когда страна выберет "достойных депутатов" и "будут институты, не допускающие злоупотреблений".
Ранее Лайф писал, что президент Молдавии подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах. Конституционный суд разрешил Санду распустить законодательный орган, потому что он дважды не смог утвердить правительство. Политический кризис разразился в Молдавии 15 апреля, когда судьи удовлетворили запрос Санду признать парламент недееспособным. 24 апреля Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала сторонников готовиться к протестам.
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