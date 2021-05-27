Президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организована незаконная слежка и длится она уже несколько недель. Глава республики обвиняет в этом министра внутренних дел Павла Войку и считает, что целью наблюдения является давление на неё и её соратников.

"Это оскорбление. То же самое происходит и с другими политиками, не входящими в Социалистическую партию. Нам нужно как можно скорее очистить систему. Это делается по указанию ПСРМ (Партия социалистов Республики Молдова. — Прим. ред.), если этим занимается министр Войку", — заявила Санду в эфире TV8.

Президент Молдавии сказала, что подавать жалобу не намерена, но обращается к гражданам с призывом к "тотальной чистке от коррупционеров", которая произойдёт после досрочных выборов 11 июля, когда страна выберет "достойных депутатов" и "будут институты, не допускающие злоупотреблений".